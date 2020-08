Morte Viviana Parisi, l’autopsia non scioglie i dubbi: “Non è esclusa nessuna ipotesi” (Di martedì 11 agosto 2020) Morte Viviana Parisi, il medico legale che ha effettuato l’autopsia: “Non è esclusa nessuna ipotesi” “In questo momento non possiamo escludere nessuna delle ipotesi, abbiamo dei dati emersi dall’autopsia che vanno studiati, attenzionati nell’insieme”: lo dichiara il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, che ha eseguito l’esame autoptico, durato più di tre ore, sul corpo di Viviana Parisi (qui il suo profilo), la donna inizialmente scomparsa insieme al figlio nei pressi di Caronia e la cui Morte è avvolta nel mistero. “È tutto rilevante – ha aggiunto la dottoressa – non possiamo escludere nessuna delle ipotesi in relazione alla ... Leggi su tpi

