Milan, in arrivo in Procura atti sui fondi di Yonghong Li (Di martedì 11 agosto 2020) Dovrebbero arrivare a Milano gli atti richiesti dalla Procura all’autorità giudiziaria cinese tramite rogatoria nell’ambito dell’indagine con al centro il fallito acquisto del Milan da parte di Yonghong Li, il misterioso uomo d’affari cinese finito indagato per false comunicazioni sociali. Lo riferisce l’agenzia ANSA. L’inchiesta Milanese, coordinata dall’aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Paolo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

