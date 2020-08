Migranti: sindaci del calatino a Musumeci, ‘no a tendopoli a Vizzini, preoccupati’ (Di martedì 11 agosto 2020) Palermo, 11 ago. (Adnkronos) – La tendopoli per ospitare i Migranti in quarantena, che il Governo centrale intende realizzare nel territorio di Vizzini, nel catanese, all’interno dell’ex deposito dell’Aeronautica militare, è stata al centro di un vertice tra i sindaci del calatino e il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Nel corso dell’incontro, richiesto dagli stessi amministratori, ha preso parte anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. I primi cittadini hanno manifestato ‘preoccupazione e contrarietà circa le decisioni assunte dal governo nazionale”. In particolare, anche a seguito di una ricognizione effettuata all’interno della area individuata dal Viminale, ‘ritengono ... Leggi su calcioweb.eu

Tendopoli migranti a Vizzini, Musumeci: "Sindaci siciliani preoccupati" ilSicilia.it Migranti, "Cara accoglienza" nel centro reggino di Varapodio: tra i 6 indagati anche il sindaco

Sei indagati per la gestione poco trasparente di un centro accoglienza nel Reggino. In particolare, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno notificato l’avviso di con ...

Hotspot e Cas di Messina – De Luca: “Se non sarà chiuso il 24 occuperò la Prefettura, sono pronto a farmi arrestare”

“Se entro il 23 agosto, come da accordi istituzionali presi con il Prefetto di Messina, il Cas che ospita i migranti in quarantena non sarà chiuso, il giorno dopo occuperò la Prefettura in segno di pr ...

