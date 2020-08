Lampugnano, ruba valigie da pullman: proprietario lo rincorre e fa arrestare (Di martedì 11 agosto 2020) Milano, 11 agosto 2020 - Ha tentato di rapinare le valigie a un passeggero di un pullman nella stazione degli autobus, ma è stato prima rincorso dal proprietario e poi bloccato dagli agenti di una ... Leggi su ilgiorno

Milano, 11 agosto 2020 - Ha tentato di rapinare le valigie a un passeggero di un pullman nella stazione degli autobus, ma è stato prima rincorso dal proprietario e poi bloccato dagli agenti di una Vol ...