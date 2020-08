Internet, l’81% degli italiani naviga da smartphone: i consigli per la sicurezza (Di martedì 11 agosto 2020) Oggi le nuove tecnologie rappresentano un elemento quotidiano per molti di noi, soprattutto se ci si riferisce al digitale e allo smartphone. Oramai i telefonini di nuova generazione vengono utilizzati per svolgere molte operazioni, dallo shopping online fino ad arrivare al gaming Spesso, però, la confidenza con questi dispositivi è eccessiva, e ci fa perdere di vista un aspetto fondamentale come la sicurezza. navigando e scaricando app, infatti, si corrono diversi pericoli relativi ad esempio alla protezione dei dati e alla nostra privacy. Per questo motivo è il caso di scoprire i consigli per usare lo smartphone in sicurezza, anche alla luce di un dato significativo: attualmente l’81% degli italiani naviga ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Internet l’81% Finlandia, con le carte di credito esplodono i debiti dei cittadini Corriere della Sera