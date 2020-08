Incendio in una fabbrica a Firenze: fiamme domate, si valutano ricadute (Di martedì 11 agosto 2020) Questa mattina si è sviluppato un Incendio presso la Silo Spa, un’azienda che produce oli e acidi grassi per il settore industriale, zootecnico e farmaceutico situata a San Bartolo a Cintoia, a Firenze. Sul posto sono intervenuti mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di Firenze nonché personale e mezzi dei distaccamenti di Empoli, Calenzano, Firenze Ovest e del comando di Prato, oltre ad un mezzo aeroportuale. L’Incendio nel giro di qualche ora è stato messo sotto controllo. L’Incendio in particolare ha interessato il magazzino dei prodotti finiti, contenente derivati di sostanze grasse. Le caratteristiche dei materiali bruciati ha determinato la formazione di fumi densi e irritanti, ma presumibilmente senza elementi di particolare ... Leggi su meteoweb.eu

Adnkronos : #Firenze, #incendio in una fabbrica - Tg3web : 64 anni fa a Marcinelle, in Belgio, 262 persone morirono nell'incendio di una miniera di carbone. Tra loro 136 ital… - massimobray : La tragedia di #Marcinelle in #Belgio, avvenne nella miniera di carbone Bois du Cazier dove vi persero la vita anch… - greenMe_it : Densa colonna di fumo si alza nel cielo di Firenze per l’incendio di una fabbrica di oli e acidi grassi - annamariamoscar : Densa colonna di fumo si alza nel cielo di Firenze per l’incendio di una fabbrica di oli e acidi grassi -