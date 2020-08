Ilenia Lazzarin mostra come tutte appaiono magre in bikini con le pose giuste (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Il messaggio di Ilenia Lazzarin è il più vero tra tutti, l’attrice napoletana si mostra in bikini, in posa davanti allo specchio e assumendo pose diverse mostra come lo stesso corpo può risultare “perfetto” o meno. Una Foto dietro l’altra, Foto a confronto in varie posizioni e Ilenia Lazzarin sottolinea con una nuova challenge che la perfezione non esiste, rivelando ciò che tutte dovrebbero intuire subito. Le splendide vip in bikini sembrano tutte top model, perfette. “Same body, different pose” e la Lazzarin passa dall’essere una vip top model a una ... Leggi su ultimenotizieflash

