Il retroscena: Leandrinho-Gabriel-Koulibaly, le mosse del Napoli con uno slot in più (Di martedì 11 agosto 2020) La cessione di Leandrinho al Red Bull Bragantino è un passaggio fondamentale, assolutamente da non sottovalutare, del mercato del Napoli. Chi snobba la notizia non si rende conto che in questo modo il club azzurro libera un posto da extracomunitario, lo slot che serviva per prenotare Gabriel del Lille, come svelato in tempi non sospetti. E’ lui il difensore centrale che piace più degli altri, valutazione superiore ai 20 milioni più bonus, pur avendo Gabriel altre richieste importanti. Ma lui al Napoli ci andrebbe, eccome, per raggiungere il suo amico Osimhen, l’attaccante grande colpo di De Laurentiis. Cosa serve per chiudere gli incastri? La cessione di Koulibaly, tra Manchester City e Manchester United a meno che non vengano fuori ... Leggi su alfredopedulla

