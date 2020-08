Il menù di arti comiche in salsa orobica di Eccentrici Night (Di martedì 11 agosto 2020) L’Orobic Edition dello spettacolo Ambaradam. Unico appuntamento dell’anno di una serata di varietà con musica, clownerie, danza, canzoni e colpi di scena. Appuntamento il 14 agosto alle 21.30 per Lazzaretto On Stage Leggi su ecodibergamo

