Fapi | uniformare opportunità imprese da Nord a Sud

"Tra Nord e Sud deve aprirsi una sana competizione sulla produzione e la crescita. Il Paese deve uniformarsi sul piano economico, consentendo a tutti i territori di avere le stesse possibilità di sviluppo. L'impresa con sede a Milano deve godere delle stesse opportunità di quella con sede a Palermo". Lo dichiara, in una nota, il Presidente nazionale della Fapi (Federazione Autonoma Piccole imprese), Gino Sciotto. "E' necessario consentire al Mezzogiorno un recupero dei ritardi, – aggiunge il leader della Fapi – per questo servono investimenti sulle infrastrutture e le reti, oltre a provvedimenti di fiscalità di vantaggio per contenere i numeri della disoccupazione. Per competere in Europa, l'Italia deve colmare lo squilibrio tra ...

(Teleborsa) - "Tra Nord e Sud deve aprirsi una sana competizione sulla produzione e la crescita. Il Paese deve uniformarsi sul piano economico, consentendo a tutti i territori di avere le stesse possi ...

