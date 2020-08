Europa League, terminano i quarti: lo Shakhtar affronterà l’Inter, il quadro delle semifinali (Di martedì 11 agosto 2020) Terminati ufficialmente i quarti di finale dell'Europa League.Dopo la bellissima vittoria dell'Inter contro il Bayer Leverkusen e del successo di misura ottenuto dal Manchester United contro il Copenhagen, questa sera sono andate in scena le ultime due gare valide per i quarti di finale di Europa League.Partita dominante dello Shakhtar Donetsk, che sul campo della Veltins-Arena travolge un Basilea incapace di resistere all'attacco travolgente degli avversari. Dopo soltanto due minuti dal fischio di inizio gli ucraini trovano la rete del vantaggio con il solito Junior Moraes: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva all'attaccante ucraino che con un colpo di testa preciso firma il gol dell'1 a 0.Al 22' ... Leggi su mediagol

