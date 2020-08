Europa League – Gli accoppiamenti delle semifinali, l’Inter affronterà lo Shakhtar: date e orari (Di martedì 11 agosto 2020) Europa League – Siviglia e Shakhtar Donetsk si sono aggiunte a Inter e Manchester United. Sono loro le quattro semifinaliste dell’Europa League 2019-2020. Gli andalusi hanno superato 1-0 il Wolverhampton con il gol di Ocampos, vecchia conoscenza della Serie A. Gli ucraini hanno strapazzato il Basilea, stravincendo 4-1. Si sono così definiti anche gli accoppiamenti delle semifinali di questa edizione. L’Inter sfiderà lo Shakhtar, il Siviglia il Manchester Utd. Di seguito il quadro completo con date e orari. semifinali Europa League Domenica 16 agosto ore 21Siviglia-Manchester Utd Lunedì 17 ... Leggi su calcioweb.eu

