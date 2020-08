Espanyol, un giocatore positivo al coronavirus: non è nota l’identità (Di martedì 11 agosto 2020) Un giocatore dell’Espanyol, squadra da poco retrocessa in seconda divisione spagnola, è risultato positivo al coronavirus. Al momento non è nota l’identità del calciatore in questione, ma la società lo ha messo in isolamento per evitare ulteriori contagi. Nella giornata di martedì, in ogni caso, l’intero staff sarà sottoposto a un altro tampone. Nel frattempo, le sessioni di allenamento si svolgeranno in maniera individuale. Leggi su sportface

sportface2016 : #Espanyol, un giocatore è risultato positivo al #coronavirus - scenda78 : Giocatore interessante TMW - Atalanta, trattativa avviata per Roca dell’Espanyol -

Calciomercato Lazio, Caicedo pronto a partire: vicina la firma con l'Al-Gharafa

Lazio, Caicedo pronto a lasciare Roma: vicina la firma con l’Al-Gharafa. Secondo i media locali, il giocatore potrebbe arrivare già in settimana Felipe Caicedo è pronto a lasciare la Lazio. Il giocato ...

Marc Roca, l'intelligenza artificiale lo 'porta' verso il Real Madrid

Secondo uno studio generato da Olocip, Marc Roca farebbe meglio al Real Madrid, anziché all'Arsenal o al Milan. Tutte interessate a lui. Marc Roca, centrocampista classe 1996 in forza all'Espanyol, sa ...

