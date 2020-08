Elle Macpherson: «non ho paura di invecchiare» (Di martedì 11 agosto 2020) I lunghi capelli biondi mossi, gli occhioni da Bambi e il fisico statuario restano gli stessi di sempre, ma a 56 anni compiuti lo scorso marzo l’ex modella australiana Elle Macpherson ha altre priorità rispetto al passato. Lo ricorda con un post pubblicato su Instagram, dove accanto a un suo ritratto in bianco e nero (a opera del fotografo Darren Mcdonald per “Harper’s Bazaar Australia”), scrive: «Non ho paura di invecchiare. Non sento più la pressione di dover apparire in un certo modo: sono molto più interessata al mio stato benessere. Per come la vedo io, la vera bellezza risiede nella profondità dell’anima, non certo nell’aspetto esteriore. È un modo di essere, un modo di vivere: il benessere permette alle persone di trasmettere fiducia, forza, carisma, irradiare una naturale vitalità che non ha niente a che vedere con la loro età. Ed è proprio quella vitalità interiore ad attirare le persone», conclude Elle Macpherson. Leggi su vanityfair

