Dirt 5: l'uscita del gioco posticipata di una settimana (Di martedì 11 agosto 2020) Dirt 5 verrà ancora pubblicato nel mese di ottobre, ma l'uscita del gioco ha subito un leggero rinvio. Codemasters ha annunciato che il titolo di corse non verrà pubblicato il 9 ottobre, ma il 16, giusto una settimana dopo.Coloro che acquisteranno la Amplified Edition avranno ancora accesso anticipato al gioco, che ora però è programmato per il 13 ottobre. Nel gioco,saranno presenti 12 classi diverse di auto, una modalità Carriera che copre cinque capitoli e oltre 130 eventi. Dirt 5 supporta anche lo split-screen condiviso fino a quattro giocatori, un editor per cambiare livrea ai veicoli e diversi tipi di tracciato.Attualmente lo studio di sviluppo non ha spiegato il motivo di questo lieve rinvio, ma ha tenuto a confermare che il ... Leggi su eurogamer

