Crociere, Costa riaccende i motori: a settembre parte "Deliziosa" (Di martedì 11 agosto 2020) Crociere, Costa riaccende i motori e riparte il 6 settembre con l'esordio di "Deliziosa" che farà tratta tra Italia e Grecia Crociere, anche la Costa è pronta a ripartire dopo l'ok del Governo che consente di riaccendere i motori e far ricominciare un altro indotto molto redditizio per il settore del turismo, con tutti i protocolli sanitari del caso. A comunicare la ripresa delle attività è la stessa compagnia con una nota dove annuncia che il ripristino sarà graduale con un numero crescenti di navi. Una notizia attesa da tempo per chi da molto spera in una vacanza in crociera e soprattutto per chi ne aveva già prenotata una, rinviata a ...

