Cosenza, branco dà fuoco alla casa di un invalido: presi in cinque (Di martedì 11 agosto 2020) commenta Hanno preso di mira un invalido con problemi psichici a Castrovillari, nel Cosentino , colpendolo in casa con getti d'acqua mentre stava riposando e poi dando fuoco alla sua abitazione. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza branco Cosenza, branco dà fuoco alla casa di un invalido: presi in cinque TGCOM Coronavirus/ In Calabria 11 nuovi casi positivi

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 127.102 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.300 (+11 rispetto a ieri), quelle negative sono 125.802. Territorialmente, i casi positiv ...

Branco aggredisce invalido e dà fuoco alla sua casa: tre arresti

Si sono scagliati su un invalido civile, con problemi di natura psichica, colpendolo in casa con getti d’acqua mentre stava riposando. Non paghi, poi hanno dato fuoco all’abitazione. I carabinieri di ...

