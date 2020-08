Coronavirus, in Grecia tornano le restrizioni: vietati gli eventi in piedi e limitazioni per bar e ristoranti. Esperto: “È la seconda ondata” (Di martedì 11 agosto 2020) Il nuovo aumento dei casi in Grecia fa scattare l’allerta del Paese che ha già annunciato nuove restrizioni per evitare il diffondersi dell’epidemia che potrebbe trovare terreno fertile anche nell’afflusso di turisti per le vacanze estive. Atene è riuscita a contenere la diffusione del virus, dato che ha fatto registrare appena 5.749 casi totali (dati dell’11 agosto) e 211 decessi, ma l’inversione della curva ha messo subito in allarme istituzioni ed esperti: “Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia “, ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene e nel team di esperti consiglieri del ... Leggi su ilfattoquotidiano

