Coronavirus, c’è un settore che fiorisce durante la pandemia: record di vendite di Marijuana in iIlinois (Di martedì 11 agosto 2020) Nonostante la pandemia abbia affossato l’intera economia mondiale, c’è un settore che sembra non conoscere flessioni: quella della vendita di Marijuana. Come tutti gli Stati del mondo, anche l’Illinois (Usa), ha subito una flessione economica a causa della pandemia di Coronavirus. durante la fase acuta del contagio, infatti, è stato effettuato un lockdown e molte … L'articolo Coronavirus, c’è un settore che fiorisce durante la pandemia: record di vendite di Marijuana in iIlinois NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fattoquotidiano : Usa, non c’è accordo su aiuti per il coronavirus: Trump firma 4 decreti. Dem e Governartori: “Insufficienti e incos… - matteosalvinimi : ??PROTESTA DELLA LEGA OGGI IN SENATO Atti secretati dal governo sul Coronavirus, che cosa c'è da nascondere? Il Par… - enpaonlus : Coronavirus, in Cina stretta sui mercati con animali vivi: al vaglio la modifica della legge sulla pr…… - infoitinterno : Coronavirus, nel ravennate nessun nuovo caso: ma c'è un decesso - zazoomblog : Coronavirus il direttore dello Spallanzani: “Il test rapido ottimale ancora non c’è” - #Coronavirus #direttore… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus c’è Mercato globale delle valvole a farfalla a triplo offset 2020 con l'ultimo stato Covid-19 2021 | ADAMS Armaturen GmbH, Cameron, Emerson Genova Gay