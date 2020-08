Cocaina negli indumenti intimi. Denunciata insospettabile spacciatrice (Di martedì 11 agosto 2020) insospettabile spacciatrice colta sul fatto dalla Polizia Municipale: in casa trovati oltre 4.200 euro in contanti, Cocaina per 2.200 euro e altre sostanze polizia municipale 11 agosto 2020 Ieri la ... Leggi su lanazione

Cocaina negli indumenti intimi. Denunciata insospettabile spacciatrice

Oltre 4.200 euro in contanti, cocaina per circa 2.200 euro e una trentina di grammi tra hashish e marijuana. Ecco cosa hanno trovato ieri gli agenti della Squadra Antidroga della Polizia Municipale al ...

