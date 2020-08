Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser felici su Instagram: la crisi è smentita (Di martedì 11 agosto 2020) Se per Belen Rodriguez quello attuale è un momento non certo tranquillo dal punto di vista sentimentale, per sua sorella Cecilia le cose sono molto diverse. La più piccola di casa Rodriguez, classe 1990, è infatti felice con il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto durante la partecipazione al Grande Fratello Vip (entrambi erano concorrenti del reality). La coppia, che festeggia tra poco tre anni d’amore, ha smentito le recenti indiscrezioni che parlavano di una crisi. Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato sono infatti apparsi nelle Stories di lei felici e affiatati in aereo. Nei pochi secondi di video pubblicati dalla Rodriguez, si vedono lei e Ignazio che scherzano mentre ... Leggi su dilei

