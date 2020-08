Ben 16 positivi in un giorno ed ipotesi discoteche chiuse in Sardegna: le ultime da Solinas (Di martedì 11 agosto 2020) La notizia era nell’aria da alcune ore e sembrava praticamente ufficiale il provvedimento che prevedeva discoteche chiuse in Sardegna dopo un lungo elenco di casi di positività al Covid-19. Solinas, infatti, si è visto costretto a fare marcia indietro, almeno parzialmente a testimonianza del fatto che il pericolo Coronavirus non sia circoscritto al mondo del calcio (con bufale annesse, come osservato in giornata, a proposito dei casi riguardanti l’Atletico Madrid). Insomma, una presa di coscienza significativa ed un messaggio chiaro a tutti coloro che considerano il virus un pericolo ormai superato. Le ultime notizie sulle discoteche chiuse in Sardegna: solo alcune limitazioni Un approfondimento importante al ... Leggi su bufale

pepppe772 : @lunastorta13 Provate a vaccinarmi. Altro che covid. Non hanno capito che la gente non fabbricherà positivi e basta… - andvaccaro : Ben 16 positivi in un giorno e discoteche chiuse in Sardegna: Solinas fa marcia indietro - clikservernet : Ben 16 positivi in un giorno e discoteche chiuse in Sardegna: Solinas fa marcia indietro - Noovyis : (Ben 16 positivi in un giorno e discoteche chiuse in Sardegna: Solinas fa marcia indietro) Playhitmusic - - vaniacavi : RT @AmataSalvo: @FQLive E grazie al cazzo. 71 clandestini positivi su 89 casi. #Sicilia #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Ben positivi Coronavirus in Calabria, ben 11 nuovi casi positivi Zoom24.it Covid. Il bollettino. Balzo di contagi: ben 11 in un giorno, solo 8 da festa tra giovani

Prosegue purtroppo ed ancora col segno positivo questa settimana, la 25ma per la precisione, all’insegna dell’epidemia di Covid-19. Un altro aumento di contagi, ed anche considerevole, dopo gli altri ...

Coronavirus, 89 nuovi contagi in Sicilia: numero più alto in Italia, 71 sono migranti

Sono ben 89 i nuovi contagiati in Sicilia per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. E' l'incremento maggiore di tutte le regioni d'Italia, ed è la prima volta che accade. Dopo l'Isola la Lombardi ...

Prosegue purtroppo ed ancora col segno positivo questa settimana, la 25ma per la precisione, all’insegna dell’epidemia di Covid-19. Un altro aumento di contagi, ed anche considerevole, dopo gli altri ...Sono ben 89 i nuovi contagiati in Sicilia per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. E' l'incremento maggiore di tutte le regioni d'Italia, ed è la prima volta che accade. Dopo l'Isola la Lombardi ...