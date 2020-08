Azzolina: “nessuno si scandalizzi, lezione nei B&B” Poi la gaffe su Twitter (Di martedì 11 agosto 2020) Lucia Azzolina cerca di spiegare la bontà delle lezioni anche nei Bed and Breakfast: mancano aule e si fa quel che si può. Poi la gaffe. lucia Azzolina foto TwitterNon c’è pace per la ministra Azzolina, che pure tira avanti a testa bassa senza ascoltare (quasi) nessuno. Ora la ministra dell’Istruzione deve fare i salti mortali per spiegare che le lezioni, in mancanza di aule, verranno svolte anche in Bed and Breakfast. E in più si concede un autogol sbagliando una parola di italiano in un post sulla sua pagina Twitter. Verrebbe da dire: povera Lucia Azzolina. Ma lei non vuole la pietà di nessuno e difende le sue idee (e quelle del commissario Arcuri). “Andare a lezione in un ... Leggi su chenews

Capezzone : L’ortografia, la grammatica e la sintassi, ferite un’altra volta dal ministro #Azzolina, ringraziano tutti coloro c… - matteosalvinimi : L’ultima della Azzolina? Lezioni nei Bed & Breakfast...! Sempre piú imbarazzante. #AzzolinaBocciata - LegaSalvini : ++ LUCIA AZZOLINA, DISASTRO GRILLINO SULLA SCUOLA: L'ULTIMA IDEA DEL MENGA? FARE LEZIONE IN HOTEL ++ - ImbertiFederico : RT @Phastidio: Azzolina: 'Nessuno scandalo le lezioni nei B&B'. C'è per caso anche qualche spa con corsi post-laurea? Potrei farci un pensi… - eziofalini : @Petecchio @msgelmini No è impegnata a pensare al plexiglass (noti le su ss) a pensare alle infrazioni che fanno me… -