Arcipelago Shochiku racconta il Giappone

La commedia Madamu to nyobo uscita nel 1931, e Carmen ritorna a casa del 1951 sono due film epocali per la storia della settima arte nell'Arcipelago. Mentre Madamu to nyobo, diretto da Heinosuke Gosho, è il primo esempio di film con il sonoro (che non sia con un benshi, il narratore), Carmen ritorna a casa di Keisuke Kinoshita è il primo film Giapponese a colori. Entrambi i lavori sono legati da un comune denominatore, furono infatti prodotti dalla Shochiku

