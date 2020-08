Allarme ondate di calore. Livello 3 per il 12 e il 13 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Il dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede a Roma per mercoledi’ 12 e giovedi’ 13 agosto 2020 il Livello 3. Lo si legge sul portale istituzionale di Roma Capitale. Il Livello 3 indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto piu’ prolungata e’ l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. La Protezione civile ... Leggi su romadailynews

ROMA - Sale il livello della colonnina di mercurio. Caldo, sempre di più caldo, caldo umido. L'anticiclone sub-tropicale sta pian piano conquistando tutto il nostro Paese e comincia a inviare masse d' ...

Svizzera, altri 187 casi e un decesso

La Confederazione ha firmato un contratto con l’azienda svizzera Molecular Partners per riservare un medicamento contro il nuovo coronavirus. Pochi giorni fa era stato trovato un accordo con Moderna p ...

