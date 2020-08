Al via le operazioni di sgombero dell’insediamento abusivo in via del Foro Italico (Di martedì 11 agosto 2020) Cardilli: “A breve verrà rimossa enorme discarica che minaccia salute pubblica” Al via le operazioni di sgombero dell’insediamento abusivo collocato in via del Foro Italico 531. La Polizia Locale sta provvedendo a rimuovere bombole, allacci abusivi e baracche. Sul posto e’ presente la Sala Operativa Sociale che sta formulando proposte di presa in carico presso il circuito di accoglienza capitolino a tutte le fragilita’ presenti, mentre una soluzione permanente verra’ loro assicurata in poche settimane. Garantito specifico supporto anche agli animali presenti, cani e gatti, tramite un’apposita unita’ a tutela del loro benessere. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. “Le operazioni sono mirate a ripristinare un’adeguata ... Leggi su romadailynews

