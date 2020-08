A settembre tutti in classe. Ecco come farò (Di martedì 11 agosto 2020) Le settimane estive si sono susseguite in un tumulto di ipotesi e possibili soluzioni al problema dell’avvio del prossimo anno scolastico. La priorità è evidente a tutti: iniziare un nuovo anno in presenza ed allo stesso tempo in sicurezza, offrire agli studenti l’opportunità di camminare “insieme” ai docenti ed ai loro compagni e trovare il giusto equilibrio tra la socialità e la prevenzione. Ma le difficoltà da affrontare sono tante per un Istituto come il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, da me gestito, che conta ben 88 classi ed accoglie più di 2000 studenti. Con impegno e pazienza, senza mai cedere alla rassegnazione, ho valutato varie opportunità, bilanciandone i pro e i contro.La scelta della didattica integrata mista, da me lanciata in ... Leggi su huffingtonpost

