Outdoor Film Festival | grande successo per la terza edizione tra star italiane e internazionali

L'Outdoor Film Festival di San Valentino Torio si conferma come un appuntamento imperdibile, attirando circa 20mila appassionati tra star italiane e internazionali. Con la direzione artistica di Giuliano Squitieri e l'organizzazione dell'Associazione Culturale Soffermiamoci, l’edizione di quest’anno ha regalato emozioni memorabili e un successo senza precedenti. Tra le star presenti, grandi nomi del panorama cinematografico internazionale hanno incantato il pubblico, lasciando il segno in questa straordinaria manifestazione.

La terza edizione dell’ Outdoor Film Festival, evento cinematografico con sede a San Valentino Torio, è giunta alla sua conclusione. Con la direzione artistica di Giuliano Squitieri, il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci guidata da Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. Quest’anno ha registrato un’affluenza di circa 20mila persone, accorse per assistere ai numerosi eventi in programma. Tra le star internazionali presenti, hanno partecipato Sasha Pieterse (Pretty Little Liars), Tyler Posey (Teen Wolf), Fabian Wagner (Direttore della fotografia di Game of Thrones), Noah Schnapp (Stranger Things) e Asa Butterflield, noto principalmente per i suoi ruoli in Sex Education, Hugo Cabret, Il bambino col pigiama a righe. 🔗 Leggi su Superguidatv.it