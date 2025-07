923 euro per pasta all’aragosta e vino bianco il pranzo incubo di 4 turisti a Ponza Così il ristoratore si difende

Un pranzo a Ponza che si trasforma in incubo: 923 euro, tra scialatielli all’aragosta e vino bianco, hanno lasciato quattro turisti senza parole. Il ristoratore si difende spiegando dettagli e responsabilità, ma l’eccessivo conto alimenta polemiche e riflessioni sui prezzi nel turismo di fascia alta. È un esempio di come il lusso possa diventare anche una sfida, lasciando i clienti con più domande che risposte.

Non erano ostriche e champagne, ma lo scontrino ha raggiunto comunque i 230 euro a testa. È successo a Ponza, nel ristorante «Il rifugio dei naviganti», dove sabato 5 luglio quattro commensali hanno dovuto saldare un pranzo da 923 euro che comprendeva un antipasto, quattro primi, acqua e vino. Nell’ordine dei malcapitati c’erano quattro porzioni di scialatielli all’aragosta, costati da soli la bellezza di 759 euro, e due bottiglie di vino bianco di Cantine Migliaccio, a 120 euro in totale. Lo riporta Repubblica. Il conto salato e la reazione del proprietario: «uno scontrino normale, i prezzi sono questi». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: euro - vino - pranzo - ponza

“Un impianto per dealcolare il vino? Dai 20 ai 300mila euro. Ma in Italia serve chiarezza legislativa”. La scommessa del gruppo Vason sul no alcol - In un mercato vinicolo in evoluzione, l'impianto per dealcolare il vino, con costi variabili tra 20 e 300mila euro, affronta sfide legislative in Italia.

Pasta, aragosta e vino, scontrino d’oro a Ponza. “Pranzo da 923 euro” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/08/news/pasta_aragosta_conto_923_euro_rifugio_naviganti_ponza-424717561/?rss&ref=twhl… Vai su X

Un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a persona. Tanto è costato pranzare vista mare, sabato scorso a Ponza, a quattro persone. Per un totale di 923 euro. Lo scontrino del ristorante “Il Rifugio dei naviganti”, nella zona di Sant’Antonio, Vai su Facebook

Pasta, aragosta e vino, scontrino d’oro a Ponza: “Pranzo da 923 euro”; Scontrino d’oro a Ponza: in quattro spendono “923 euro” per un antipasto, pasta all’aragosta e vino; 923 euro per pasta all'aragosta e vino bianco, il pranzo incubo di 4 turisti a Ponza. Così il ristoratore si difende.

Pasta, aragosta e vino, scontrino d’oro a Ponza. “Pranzo da 923 euro” - Quattro coperti e polemiche al ristorante Rifugio dei naviganti. Da roma.repubblica.it

Ponza, scontrino da 923 euro per il pranzo: scoppia il caos - Antipasti, primi e un’aragosta da 825 grammi servita in tavola con etichetta: scoppia il caso del conto da capogiro al «Rifugio dei naviganti» ... Si legge su stylo24.it