Preghiera della sera del 8 Luglio 2025 | Ravviva il mio cuore

Quando la giornata volge al termine, è il momento di riscoprire la forza della preghiera serale. Il 8 luglio 2025, lasciamoci avvolgere da questa invocazione per ravvivare il cuore e ringraziare il Signore per ogni dono ricevuto. Con umiltà e fede, rivolgiamoci agli angeli e alla Trinità, chiedendo protezione, conforto e guida. Che questa preghiera possa infondere pace e speranza nel nostro cammino spirituale.

“Ravviva il mio cuore”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 8 Luglio 2025: “Ravviva il mio cuore”

