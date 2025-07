Stefano Margarita morto accoltellato a 26 anni l' amore per il figlio e i tatuaggi | Ti chiamano nemico quando non gli servi più

Una tragica vicenda scuote San Marco Evangelista: Stefano Margarita, giovane di 26 anni, perde la vita in un drammatico incidente durante una lite che si è trasformata in tragedia. Amore per il figlio, tatuaggi e sogno di una vita migliore sono stati spezzati troppo presto, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come possa finire così una vita tanto promettente.

È finita in tragedia una lite esplosa nella tarda serata a San Marco Evangelista, nel Casertano. A perdere la vita è stato Stefano Margarita, 26 anni, originario di Secondigliano e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefano Margarita morto accoltellato a 26 anni, l'amore per il figlio e i tatuaggi: «Ti chiamano nemico quando non gli servi più»

Rissa nel Casertano, Stefano Margarita accoltellato e ucciso a 26 anni. Grave un altro giovane. Fermati due uomini: sono padre e figlio - Una violenta rissa nel Casertano si è trasformata in tragedia: Stefano Margarita, appena 26 anni, ha perso la vita e un altro giovane è rimasto gravemente ferito.

