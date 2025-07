MacBook Air scontati fino a circa 300€ per il Prime Day 2025

Se hai in mente di aggiornare il tuo MacBook Air, questa è l’occasione da non perdere! Con sconti che arrivano fino a 280€ sui modelli con chip M2 e M4, i prezzi sono più convenienti che mai. Ricorda, le offerte Prime Day 2025 sono valide solo fino all’11 luglio e possono terminare in qualsiasi momento. Se hai un prodotto in vista, affrettati: approfittane subito prima che sia troppo tardi!

MacBook Air con chip M2 e chip M4 sono in offerta per i clienti Prime fino all'11 luglio 2025, data del termine del Prime Day 2025. Lo sconto arriva a toccare ben 280€ in meno sul prezzo ufficiale Apple. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.

