Il tifo per Antigone segna la fine della politica

Il tifo per Antigone segna un confine sottile tra passato e presente, tra la passione civile e la freddezza delle aule di tribunale. Mentre Creonte rappresenta la legge ufficiale, il suo scontro con l’etica rivela come l’individualismo abbia trasformato il modo di concepire giustizia e moralità nella società moderna. È un viaggio che ci invita a riflettere: abbiamo davvero lasciato alle spalle il cuore pulsante del dibattito pubblico? Continua a leggere.

Le ragioni di Creonte, che nella tragedia di Sofocle incarna la legge positiva contro la morale «giuridicizzata», sono oggi dimenticate. È l’esito dell’individualismo moderno che «soggettivizza» il diritto. Così dal conflitto, sale dell’agone pubblico, si è passati ai tribunali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il tifo per Antigone segna la fine della politica

