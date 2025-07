Sinner sta bene e si è allenato alla faccia dei gufi | domani sarà in campo a Wimbledon alle 14.30 contro Shelton

Jannik Sinner sta bene e si è allenato con determinazione, sfidando i dubbi dei gufi. Domani, alle 14:30, scenderà in campo a Wimbledon contro l’americano Shelton, offrendo agli italiani una grande speranza di raggiungere la finale. Dopo aver superato le preoccupazioni sul suo gomito sinistro, il talento italiano si prepara a scrivere un’altra pagina di gloria. Gli appassionati possono tirare un sospiro di sollievo: la sfida è ormai alle porte.

Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo: Jannik Sinner d omani scenderà in campo contro l’american Ben Shelton, nella prima delle due semifinali del torneo di Wimbledon: si giocherà come secondo incontro sul campo numero 1, alle 14.30. Sul campo centrale giocherà, invece, a partire dalle 16-30 Flavio Cobolli contro Novak Djokovic. Questa mattina hanno dato esito rassicurante sulle condizioni del gomito sinistro di Sinner, colpito da una brutta caduta nel primo game del match contro Grigor Dimitrov. Nessuna lesione grave, ma il dolore resta, e sarà proprio la soglia di sopportazione a determinare i prossimi passi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner sta bene e si è allenato, alla faccia dei gufi: domani sarà in campo a Wimbledon alle 14.30 contro Shelton

In questa notizia si parla di: campo - sinner - bene - allenato

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz - Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz.

Sinner: ‘Perché ho chiuso con Panichi e Badio’. (Link video nei commenti) Jannik Sinner si prepara a Wimbledon. In attesa di vederlo sul campo martedì 1 luglio nel derby con Nardi, il tennista altoatesino ha fatto chiarezza in conferenza stampa sui cambiame Vai su Facebook

Come sta Sinner? Cahill: Lavorato 20-30' indoor; Wimbledon: annullato allenamento di Sinner che poi gioca al coperto. Alcaraz e Fritz in semifinale; Sinner si è allenato al chiuso, Cahill rassicura: 'Starà bene'.

Wimbledon: media, Sinner si è allenato al chiuso - "Siamo andati nei campi al coperto e abbiamo palleggiato per 20- Lo riporta ansa.it

Sinner si è allenato al chiuso, Cahill rassicura: "Starà bene" - "Siamo andati nei campi al coperto e abbiamo palleggiato per 20- Come scrive ansa.it