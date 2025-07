Totti & Ilary | i Rolex di famiglia in affido condiviso Lo ha deciso il tribunale civile

Il divorzio tra Totti e Ilary si fa ancora più complicato: il tribunale di Roma ha stabilito l’affido condiviso dei quattro Rolex di famiglia, scatenando un acceso contrasto tra le due star. Mentre i figli restano al centro delle attenzioni, la disputa sui preziosi orologi diventa simbolo di una battaglia legale senza esclusioni di colpi. Ecco cosa c’è dietro questa controversia che tiene banco nel gossip italiano.

Nessun problema per i figli, ma contrasto duro per i 4 Rolex. Così il giudice del tribunale civile di Roma ha deciso: 'Affido condiviso' per i 4 Rolex motivo di diatriba fra Ilary Blasi e Francesco Totti L'articolo Totti & Ilary: i Rolex di famiglia in “affido condiviso”. Lo ha deciso il tribunale civile proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Totti & Ilary: i Rolex di famiglia in “affido condiviso”. Lo ha deciso il tribunale civile

