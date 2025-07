Kate Middleton accoglie Macron da perfetta regina | il baciamano il look Dior e gli orecchini di Diana

Kate Middleton, con eleganza regale e un tocco di classe Dior, accoglie Emmanuel Macron come una vera sovrana, mentre gli orecchini di Diana aggiungono un’ulteriore nota di stile e storia. La visita di Stato in Gran Bretagna si apre sotto i riflettori, simbolo del ruolo crescente dei principi di Galles. Un momento che conferma la loro centralità nel panorama istituzionale e monarchico. La scena lascia presagire un futuro brillante per la famiglia reale britannica.

Alla fine, sotto i riflettori, ci sono stati loro: Kate Middleton e il principe William hanno accolto il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte all’aeroporto di RAF Northolt, dando ufficialmente il via alla visita di Stato in Gran Bretagna. Un gesto dal forte valore simbolico, che rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la coppia dei principi di Galles sta assumendo in vista della futura ascesa al trono. L’incontro ha riservato un momento subito diventato virale: Macron, dopo aver salutato il principe William, si è rivolto a Kate stringendole la mano e accennando un delicato baciamano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton accoglie Macron da perfetta regina: il baciamano, il look Dior e gli orecchini di Diana

In questa notizia si parla di: kate - middleton - macron - accoglie

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà.

Kate Middleton accoglie i Macron con un look rosa cipria che parla francese; Macron a Londra per rilanciare l'asse Gb-Francia, il baciamano a Kate Middleton. FOTO; Kate Middleton riceve i Macron a Londra: giro in carrozza e look all’altezza.

Kate Middleton accoglie Macron da perfetta regina: il baciamano, il look Dior e gli orecchini di Diana - Kate Middleton si prende la scena nell’accogliere Macron: il futuro della corona britannica è sempre più nelle sue mani ... Da panorama.it

Kate Middleton accoglie i Macron con un look rosa cipria che parla francese - Un completo rosa di una delle più grandi maison francesi, gioielli ereditati da Diana e un cappello british: la principessa unisce moda e diplomazia ... iodonna.it scrive