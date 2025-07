Bonelli Avs | Netanyahu propone Trump come Nobel per la pace tra furfanti ci si intende – Il video

In un clima di tensione internazionale, Netanyahu propone Trump come candidato al Nobel per la Pace: una mossa che lascia molti perplessi. Tra accuse e provocazioni, il deputato Bonelli non risparmia dure critiche, sottolineando la necessità di giustizia per le vittime di Gaza. È evidente che nel mondo della politica, tra furfanti ci si intende, ma quali sono le reali implicazioni di questa proposta? Scopriamolo insieme.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Netanyahu propone il Nobel per la pace a Trump? Beh tra furfanti ci si intende, no? Si tratta chiaramente di una provocazione. Netanyahu è un criminale che andrebbe consegnato alla Corte Penale Internazionale dopo quel che ha fatto e continua a fare a Gaza" così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele" - Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu.

Un criminale di guerra come Netanyahu propone per il Nobel per la pace un estorsore come Trump: è un film dell'orrore che racconta bene il tempo che stiamo vivendo. Il pianeta è nelle mani di due briganti della politica, che operano al di sopra del diritto inte

Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace. "Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l'altra"

Netanyahu propone Donald Trump per il Premio Nobel per la Pace - Netanyahu ha proposto Donald Trump per il Premio Nobel per la Pace, consegnandogli la lettera indirizzata al comitato norvegese.

Netanyahu propone Trump per il Nobel per la Pace: "Un riconoscimento più che meritato" - Il premier israeliano ha consegnato a Trump la lettera inviata al Comitato: "Sta costruendo la pace, riconoscimento più che meritato"