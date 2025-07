Sinner ha solo cambiato campo si sta allenando regolarmente

ha semplicemente cambiato campo, dedicandosi a un allenamento regolare. Dopo settimane di incertezza, il suo ritorno ufficiale sembra ormai imminente, alimentando speranze e aspettative tra fan e addetti ai lavori. Tutti si chiedono: sarà pronto per i prossimi impegni? La sua determinazione e la sua disciplina sono la chiave per una rinascita che potrebbe sorprendere ancora una volta. La sua storia è sempre più luminosa e ricca di promesse.

Tutti gli occhi erano puntati su Jannik Sinner. Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni fisiche, in molti attendevano il segnale decisivo: si allenerà oppure no? Il numero 1 del mondo, atteso nel pomeriggio sui campi di Aorangi Park, ha lasciato per qualche istante tifosi e addetti ai lavori col fiato sospeso. Nessuna traccia sul prato, nessuna seduta pubblica. Ma il silenzio è stato presto rotto da un dettaglio fondamentale: Sinner si è allenato eccome, solo lontano dai riflettori. La decisione di svolgere la sessione su un campo indoor del Wimbledon Club ha colto tutti di sorpresa, ma lascia spazio a un cauto ottimismo in vista del delicato quarto di finale contro Ben Shelton. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner ha solo cambiato campo, si sta allenando regolarmente

In questa notizia si parla di: sinner - cambiato - campo - allenando

Sinner, rimonta e vittoria: le parole del coach hanno cambiato il match - Nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner ha orchestrato una strepitosa rimonta, trionfando in tre set contro Tommy Paul.

Siamo davvero arrivati a questo?! “Sinner evita Alcaraz fino a Wimbledon” cit. Eurosport Spagna. L’unico modo davvero per evitare Carlitos è non andare a Ibiza. Al momento non è neanche sicuro che giochi al Queen’s! Vai su Facebook

Il ritorno di Sinner in campo, da oggi al via gli allenamenti: il conto alla rovescia per Roma; Sinner-day: rivivi la giornata di Jannik a Roma; Sinner, come è cambiato dopo la sospensione: golf, kart, musei, il Milan e il Papa, così si sta riavvicinando al top.

Sinner ha solo cambiato campo, si sta allenando regolarmente - Nessun allarme fisico, lo conferma Cahill alla vigilia del match con Shelton. Riporta ilnapolista.it

Sinner, l’infortunio è un mistero. Sta meglio ma non si allena - La risonanza magnetica cui si è sottoposto Jannick avrebbe dato esito positivo e dovrebbe essere in campo mercoledì contro Shelton, mentre Cobolli affronterà Djokovic. Secondo panorama.it