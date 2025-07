Canale Italia | ad agosto nuovi volti e nuovi temi su Notizie Oggi con Massimo Martire

L’estate su Canale Italia si accende di novità con “Notizie Oggi” di Massimo Martire. Agosto porta nuovi volti, temi caldi e approfondimenti coinvolgenti, rendendo il programma un punto di riferimento per un’informazione fresca e autentica. La trasmissione, amatissima al mattino, si riconferma come uno spazio aperto e plurale, pronto a offrire una visione completa delle trasformazioni in atto nel nostro Paese. Non perdere le novità di questa stagione all’insegna dell’attualità!

L’estate non ferma l’informazione su Canale Italia. Al contrario, il programma “Notizie Oggi”, condotto dal giornalista Massimo Martire, rilancia con una serie di nuovi ospiti e approfondimenti che arricchiranno il palinsesto di agosto. La trasmissione, seguitissima nella fascia del mattino, si conferma così uno spazio aperto, diretto, plurale, dove trovano voce esperti, protagonisti dell’attualità e testimoni delle trasformazioni in atto nel nostro Paese. Il 3 agosto alle 06:50 Mariangela Preta, archeologa, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. Alle ore 07:30 Goffredo Palmerini, antropologo, saggista e profondo conoscitore de L’Aquila e dei fenomeni migratori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Canale Italia: ad agosto nuovi volti e nuovi temi su “Notizie Oggi” con Massimo Martire

