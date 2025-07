Jonathan Bailey ammette | Bridgerton non mi ha insegnato nulla dell' amore

L'attore Jonathan Bailey, protagonista di Jurassic World - La Rinascita, apre il suo cuore svelando che interpretare Anthony Bridgerton in Bridgerton non gli ha insegnato nulla sull’amore reale. Nonostante il successo della serie creata da Shonda Rhimes, Bailey confessa che le emozioni e le storie sullo schermo non hanno avuto alcun impatto sulla sua vita sentimentale. Una prospettiva intrigante su come il mondo della finzione possa divergere dalla realtà quotidiana.

L'attore Jonathan Bailey ha ammesso che il ruolo di Anthony Bridgerton non gli è particolarmente utile nella vita reale. Jonathan Bailey, attualmente protagonista del film Jurassic World - La Rinascita, ha ammesso che recitare nella serie Bridgerton non gli ha insegnato nulla dell'amore. L'attore ha la parte di Anthony nello show prodotto da Shonda Rhimes e ha raccontato che il personaggio e le storie portate sugli schermi non hanno avuto alcun particolare impatto sulla sua vita. L'impatto di Bridgerton sulla vita di Bailey L'attore, durante un episodio di Chicken Shop Date, ha risposto alle domande di Amelia Dimoldenberg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jonathan Bailey ammette: "Bridgerton non mi ha insegnato nulla dell'amore"

