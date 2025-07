Inter colpo di scena per Dumfries | cambia il suo futuro

Inter rovesciata: un colpo di scena scuote il futuro di Dumfries. La speranza dell’Inter di trattenere il talento o di negoziare un rinnovo vantaggioso si scontra con una rivelazione sorprendente sulla clausola di uscita. Denzel Dumfries, protagonista assoluto dell’estate nerazzurra, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la squadra grazie alle sue prestazioni eccezionali. Ora, tutto può cambiare in un battito di ciglia, e il suo destino è appeso a un filo.

L'Inter spera di riuscire a trattenere Dumfries, o di riuscire a ottenere un rinnovo di contratto a condizioni più vantaggiose per il club. Il caso della clausola tiene banco, e un'ultima rivelazione cambia tutto. È diventato il caso di mercato dell'estate nerazzurra, quello di Denzel Dumfries. Il terzino olandese è notoriamente uno dei pezzi pregiati dell'Inter, e le sue prestazioni in questi quattro anni sono state eccellenti. Il giocatore ha sollevato l'interesse di tanti club importanti in giro per l'Europa, e già negli anni scorsi si era parlato di un possibile addio. Una circostanza che oggi appare più probabile che mai, e che non fa certo felice il club milanese.

Dumfries-Acuna, rissa durante Inter-River Plate: cosa è successo – Video - Durante l'incontro tra Inter e River Plate, un episodio di grande tensione ha scosso il match: la rissa tra Denzel Dumfries e Marcos Acuña.

VERGOGNA ASSOLUTA! Acuña avrebbe rivolto un insulto razzista a Dumfries che di colpo ha perso la calma e nel tunnel è stato spinto via dallo staff del River Plate, prima che poi arrivasse l’intera squadra dell’Inter per evitare che venisse a contatto #InterRiv Vai su X

Dumfries via? L'Inter corre subito ai ripari Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ai nerazzurri piacerebbe molto Dodo per la fascia, con il brasiliano che resta in uscita dalla Fiorentina Ausilio pronto anche a sfruttare la carta Esposito in trattativa: Sebastiano pi Vai su Facebook

