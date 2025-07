L’urgenza di vivere ci invita a riflettere sulla brevità e sul valore del nostro viaggio. Come un fiume che scorre senza sosta verso mete sconosciute, la nostra esistenza è un susseguirsi di momenti unici e irripetibili, plasmati dalle scelte che facciamo lungo il cammino. È la nostra consapevolezza e il nostro impegno a definire la differenza tra un'esistenza passiva e una vita piena di significato. La vera sfida è...

L’urgenza di Vivere ( 17-08-19 L.63341 PROPRIETA’ INTELLETTIVA RISERVATA) DI VINCENZO CALAFIORE 09 Luglio 2025 Udine La nostra vita è un fiume che scorre lentamente, verso una meta sconosciuta. Lo sappiamo, siamo a conoscenza che nulla, ma proprio nulla potrà arrestare questa corsa o viaggio come meglio si preferisce chiamarlo. La differenza a renderlo unico e irripetibile dal comune sta a noi a come e cosa abbiamo fatto in questo lasso di tempo detto viaggio. Sta a noi dunque renderla unica questa avventura umana, viverla senza rimpianti, senza .peccato poteva essere migliore, insomma renderla e sentirla “ vita o pura vita “ anziché una finta o una parvenza di vita; anteponendo a ogni nostra azione quotidiana e vicende riflesse, la nostra “ urgenza di vivere “. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it