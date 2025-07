Golf LET e LPGA volano in Francia per l’Amundi Evian Championship Al via anche Benedetta Moresco

L’atmosfera è calda e avvolgente a Evian-les-Bains, dove il prestigioso Amundi Evian Championship mette in scena il quarto Major della stagione. Tra le protagoniste, spiccano le stelle del circuito LPGA, tra cui la talentuosa Benedetta Moresco, pronte a sfidarsi per 8 milioni di dollari e punti preziosi per la race to CME Globe. La competizione promette emozioni intense e sorprese. Chi conquisterà il titolo?

Il maggiore circuito americano femminile si trasferisce, per l'Amundi Evian Championship, in Francia, più precisamente a Evian-les-Bains, per il 4° Major in stagione. In palio, in una delle cornici più belle di tutta la programmazione del Ladies PGA Tour, 8 milioni di dollari di montepremi e 650 punto per la race to CME Globe. A presenziare, tra le 132 giocatrici attese oltralpe, ci saranno ovviamente tutte le migliori del momento. Nelly Korda, attuale numero 1 della Rolex Women's World Golf Rankings, è una delle favorite. La statunitense si è classificata due volte tra le prime 10 all'Evian Resort, con un nono posto a pari merito nel 2023 e un ottavo posto a pari merito nel 2022.

Amundi Evian Championship 2025 – Évian-les-Bains, Francia - Olympics.com - Goditi una competizione d'élite, colpi mozzafiato e momenti indimenticabili in questa prestigiosa tappa del calendario del golf femminile. Lo riporta olympics.com

In EA Sports PGA Tour arriva l'Amundi Evian Championship - Electronic Arts e la Ladies Professional Golf Association (LPGA) hanno annunciato una nuova longeva partnership con l'intenzione di portare di aggiungere in EA Sports PGA Tour - Riporta gamereactor.it