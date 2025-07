Nuova rivolta al carcere minorile Beccaria | quattro detenuti si rifiutano di tornare in cella e distruggono tutto Vari agenti feriti

Disordini scuotono il carcere minorile Beccaria di Milano, dove quattro detenuti hanno scatenato una rivolta distruggendo arredi e ferendo agenti. La notte di ieri si è trasformata in un episodio di violenza che evidenzia le crescenti tensioni all’interno del sistema penitenziario minorile. Un’azione che mette in discussione la sicurezza e le condizioni di gestione di queste strutture, richiedendo interventi immediati e strategie di prevenzione efficaci per garantire la legalità e la tutela dei ragazzi.

Disordini nella serata di ieri nel¬† carcere minorile Beccaria di Milano, dove un gruppo di giovani¬†detenuti ha distrutto arredi e impianti di sorveglianza. Ne d√†¬†notizia il Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia¬†Penitenziaria) secondo il quale intorno alle 20 di luned√¨, quattro minori¬†si sono rifiutati di rientrare nelle rispettive camere,¬†avanzando pretese del tutto ingiustificate, tra cui la consegna¬†di sigarette. Dopo vani tentativi di mediazione, la situazione √®¬†degenerata: i detenuti hanno danneggiato gravemente una sezione¬†dell'istituto, distruggendo luci, telecamere e suppellettili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Nuova rivolta al carcere minorile Beccaria: quattro detenuti si rifiutano di tornare in cella e distruggono tutto. Vari agenti feriti

Dal decreto Caivano, in solo un anno, il sistema della giustizia minorile è entrato in una crisi profonda. Avevamo lanciato l'allarme che ciò potesse accadere ed in effetti è accaduto. Questo è quello che abbiamo raccontato in un dossier presentato ieri. Intanto il Vai su Facebook

