Marco Rizzo a valanga | Pur di tenere la poltrona chi soffia sulla guerra

Marco Rizzo si schiera con fermezza in un momento di grande tensione internazionale, sottolineando come le crisi globali e il futuro del dollaro siano inscindibilmente legati alla stabilità economica mondiale. In un'epoca in cui le scelte politiche sembrano spesso dettate da interessi di potere, Rizzo ci invita a riflettere sull'importanza di sostenere la pace e di guardare oltre le poltrone, perché solo così possiamo sperare in un domani più stabile e giusto.

Uno scenario delicatissimo in cui non abbiamo scelta, dobbiamo fare il tifo per la pace. "Siamo in forte crisi, gli stessi Stati Uniti sono in crisi: sarà il dollaro la moneta con cui verrà informata l'economia nei prossimi anni oppure no? Quindi è chiaro che stiamo vivendo un passaggio molto pericoloso", osserva Marco Rizzo nel corso di 4 di sera estate, su Rete4. Il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare ammette che "dovremmo sperare che Trump vada davvero verso la pace e non verso la guerra, perché potrebbe essere che questo processo che è in atto si concluda con una guerra mondiale". Uno scenario agghiacciante, quello "delle bombe atomiche" in cui "è finita per tutti.

Guerra Ucraina-Russia: i colloqui trilaterali con la Turchia cominceranno a Istanbul alle 11:30 italiane. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontrano i capi delegazione di Mosca e Kiev - Oggi, 16 maggio 2025, si avviano a Istanbul i colloqui trilaterali tra Ucraina e Russia, mediati da Stati Uniti e Turchia.

