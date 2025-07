Francesca Chillemi incinta la mamma | Non mi aspettavo di diventare nonna adesso mia figlia non è più una ragazzina

Francesca Chillemi, amatissima attrice di fiction come "Che Dio ci aiuti" e "Viola come il mare", sorprende i suoi fan annunciando una lieta novella: è in dolce attesa. La sua maturità e la gioia condivisa con la famiglia aggiungono un tocco di magia a questa nuova avventura. La protagonista di tanti successi ora si prepara a vivere un emozionante capitolo personale, dimostrando che la vita riserva sempre sorprese sorprendenti.

Francesca Chillemi è nuovamente incinta. L'attrice protagonista delle fiction "Che Dio ci aiuti" e "Viola come il mare", ha reso pubblica la sua gravidanza,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Francesca Chillemi incinta, la mamma: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso, mia figlia non è più una ragazzina»

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi - incinta - mamma

“Che Dio ci aiuti 8”: la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale - Scopri l'emozionante anteprima del finale dell'ottava stagione di "Che Dio ci aiuti". In onda giovedì 15 maggio su Rai1, la clip con Francesca Chillemi e il cast promette sorprese e colpi di scena.

Francesca Chillemi incinta, l’attrice diventerà mamma per la seconda volta Vai su X

Francesca Chillemi diventerà mamma per la seconda volta. Bellissima con il pancione in mostra. Sapete chi è il compagno? ? https://fanpa.ge/qLkju Vai su Facebook

Francesca Chillemi incinta, la mamma: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso, mia figlia non è più una ra; La mamma di Francesca Chillemi: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso»; Francesca Chillemi incinta, la mamma: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso, mia figlia non è più una ra.

Francesca Chillemi incinta, la mamma: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso, mia figlia non è più una ragazzina» - L'attrice protagonista delle fiction "Che Dio ci aiuti" e "Viola come il mare", ... msn.com scrive

La mamma di Francesca Chillemi: «Non mi aspettavo di diventare nonna adesso» - L'attrice protagonista delle fiction Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, nei giorni scorsi ha reso pubblica la sua gravidanza, ... Da msn.com