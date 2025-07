Bertolucci sfotte Panatta con l’AI per i suoi 75 anni | Ecco le ex con cui festeggia…

Il calcio e l’ironia si intrecciano ancora una volta nel mondo dello sport italiano. Per celebrare i suoi 75 anni, Adriano Panatta ha già ricevuto un regalo inaspettato: una vignetta creata dall’intelligenza artificiale di Bertolucci, che lo ritrae tra amiche e calici. Un simpatico sfottò che dimostra come l’umorismo possa unire e divertire, anche tra vecchi rivali. Ma cosa riserverà il suo compleanno?

Mercoledì 9 luglio compierà 75 anni, ma gli sfottò sono arrivati già con un giorno di anticipo. L’ex tennista Adriano Panatta è diventato protagonista, suo malgrado, di un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che lo vede con un calice in mano, circondato da una decina di signore della sua età. L’autore della vignetta contemporanea è Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore, storico amico-rivale di Panatta, che nella didascalia su X ha scritto: «Festeggia con alcune delle sue ex». Festeggia con alcune delle ex pic.twitter.comHQpAUUA4ty — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 8, 2025 La presa in giro di Bertolucci a Panatta su X. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: panatta - anni - bertolucci - sfotte

Furto al Racquet Club di Adriano Panatta, condanne per oltre quattro anni - Un furto al Racquet Club di Adriano Panatta ha portato a condanne di oltre quattro anni per Antonio Santimone e Marcello Masullo.

Bertolucci sfotte Panatta (con l’AI) per i suoi 75 anni: «Ecco le ex con cui festeggia…»; Bertolucci sfotte Panatta per la sua cronoscalata: il resoconto epico su X; Panatta e la netta previsione su Cobolli: Ormai lo batte solo.... Poi parla di Sinner e prende in giro Shelton.

Borg e la vodka, il pof pof, lo specchio di Solomon: i 75 anni di Panatta in 10 frasi cult - Bertolucci e la Davis del '76, l'amore per il tennis classico, il rapporto con Borg e le profezie su Sinner e Alcaraz. Secondo gazzetta.it

Adriano Panatta e il mea culpa su Mita Medici: «Mi vergogno di quello che le ho fatto» - Ma una sera a Milano, al Santa Lucia, arriva Loredana Bertè. Segnala iodonna.it