Estrazione Superenalotto 8 luglio 2025 | vincite e quote

8 luglio 2025, l'estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 108. Ecco tutti i ragguagli Il gioco, che da anni affascina gli italiani grazie alle sue alte poste in gioco vede oggi 8 luglio 2025 la sua prima estrazione settimanale. Ancora poche ore per recarsi in ricevitoria e provare a cogliere il bersaglio grosso. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite, Quote Punti 5+: Numero vincite, Quote Punti 5: Numero vincite, Quote Punti 4: Numero vincite, Quote Punti 3: Numero vincite, Quote Punti 2: Numero vincite, Quote SUPERSTAR Punti 6SB: Numero vincite, Quote Punti 5+SB: Numero vincite, Quote Punti 5SS: Numero vincite, Quote Punti 4SS: Numero vincite, Quote Punti 3SS: Numero vincite, Quote Punti 2SS: Numero vincite Quote Punti 1SS: Numero vincite, Quote Punti 0SS: Numero vincite, Quote Combinazione vincente Superenalotto: Numero Jolly: Numero Superstar: Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.