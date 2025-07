Barilla e PizzAut una partnership che continua all’insegna dell’inclusione

Barilla e PizzAut rafforzano il loro impegno per l’inclusione, unendo passione e qualità. Con oltre 2.500 kg di materie prime d’eccellenza, tra farine per pizze fritte, pani, snack e dolci Mulino Bianco, Pavesi e Pan di Stelle, la partnership testimonia un legame concreto e duraturo. Un progetto che non solo valorizza i prodotti, ma crea opportunità di lavoro e autonomia per ragazzi autistici attraverso ristoranti inclusivi. Un esempio di come l’industria alimentare possa fare la differenza.

Oltre 2.500 kg di materie prime d'eccellenza, tra cui farina per le pizze fritte, pani e snack e dolci Mulino Bianco, Pavesi, e golosi Pan di Stelle: è questo il numero che racconta la forza concreta del legame tra Barilla e PizzAut, il progetto che punta a costruire opportunità di lavoro e autonomia per ragazzi autistici attraverso la gestione di ristoranti inclusivi.. Un impegno che parla di qualità, cura e attenzione, ma soprattutto di futuro. Quella tra Barilla e PizzAut non è una semplice collaborazione, infatti, a un anno dall'avvio dell'intesa, l'Azienda rinnova e rafforza il proprio impegno con donazioni regolari di ingredienti di prima qualità, oltre ad un contributo economico.

Welfare, Barilla-PizzAut insieme per inclusione - Unendo le forze nel nome dell’inclusione, Barilla e PizzAut dimostrano che il welfare può essere anche un motore di innovazione sociale.

