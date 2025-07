Le ultime parole di Franco Lollobrigida ucciso da Franco Palozzi | È il polmone non respiro

Le ultime parole di Franco Lollobrigida, pronunciate prima di cadere a terra, rivelano il dramma di un momento cruciale: "Il 35enne, vittima di un tragico episodio in via Roma a Rocca di Papa, non ha potuto far altro che esprimere il suo dolore e la sua paura. La scena, intensa e scioccante, lascia un segno profondo e solleva domande sulla violenza che sconvolge i Castelli Romani. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragedia."

